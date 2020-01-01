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السعودية تعتقل معتمراً فلسطينياً دعا لتحرير المسجد الأقصى

الثلاثاء 19 أبريل 2022 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تعتقل معتمراً فلسطينياً دعا لتحرير المسجد الأقصى



وكالات - سما-

اعتقلت المخابرات السعودية في مدينة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، معتمراً فلسطينياً، لأنه دعا الله لتحرير المسجد الأقصى، في حين ردّ المعتمرون خلفه: "آمين"، في تهمة تعدُّ سابقة من هذا النوع.

وأكدت مصادر مطلعة للميادين أنّ "التحقيق شمل أطفالاً ومعتمرين آخرين، رددوا خلال السعي بين الصفا والمروة دعاءً لتحرير الأقصى".

وأشارت المصادر نفسها إلى "إطلاق سراح المعتقلين، فيما جرى تمديد سجن المعتمر الفلسطيني لمدة 5 أيام أخرى".

يذكر أنّ السلطات السعودية شنّت في شباط/فبراير 2020 حملة اعتقالات بحق مقيمين فلسطينيين داعمين لحركة "حماس" أو مقربين منها.

وكان من بين المعتقلين ممثل "حماس" السابق في السعودية محمد صالح الخضري.

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