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حدث غير عادي في فندق بإيلات يوقع عدد من الإصابات

الثلاثاء 19 أبريل 2022 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
حدث غير عادي في فندق بإيلات يوقع عدد من الإصابات



القدس المحتلة / سما /

أصيب عدد من إسرائيليين، صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة انبعاث غازات سامة في فندق "يو سبلاش" بإيلات، بعد خلط مواد خطيرة في المكان، وفقًا للقناة 12 العبرية.

 
وحسب القناة العبرية، فقد تم إخلاء المصابين والنزلاء على السواء بعد وصول قوات الإنقاذ إلى المكان.
 
وقالت خدمة الإطفاء والإنقاذ: إن الحادث بدأ الساعة 9:45، بعد قيام موظفو الفندق بخلط المواد الخطرة في حمام السباحة، مما أدى إلى انتشاء الغازات في أرجاء الفندق.
 
ووصل قائد محطة إيلات العميد يهودا زانتيني لقيادة الحادث وإدارة فرقة الإطفاء، خوفًا من احتمالية سقوط العديد من الضحايا.

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