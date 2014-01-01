مهاجم جزائري يتفوق على مبابي

وكالات / سما /

خطف الدولي الجزائري أندي ديلورت لاعب نيس, الأنظار، بعدما سجل هدفين أمام لوريان (2-1), في الجولة 32 من الدوري الفرنسي.



ديلورت صنع الحدث قبل المُباراة المذكورة، إذ وجد نفسه محل هجوم شرس من جانب مواطنه جمال بلعمري، الذي عبّر عن غضبه من المطالبين بضرورة عودته لمنتخب الجزائر.



وجاء الرد من "الغجري" على زميله السابق في "الخضر"، داخل أرضية الملعب وليس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تم اختياره في التشكيلة المثالية لصحيفة "ليكيب" الفرنسية, بفضل هدفيه الحاسمين في اللقاء.



واختارت "ليكيب" ديلورت كأفضل مُهاجمي الدوري الفرنسي خلال هذا الأسبوع، مُشيدة بالعمل الكبير الذي يقوم به على أرض الملعب، حتى من الشق الدفاعي، رغم أنه رأس حربة صريح.



وحسب إحصائيات موقع "أوبتا" العالمي، فإن ديلورت حاليا أفضل مُهاجم في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى، والأكثر حسما خلال الـ5 دقايق الأخيرة من كل مباراة.



وسجل اللاعب المتوج بكأس أمم إفريقيا 2019، 4 أهداف في الدقائق الـ5 الأخيرة من المُباريات، ومنح فريقه 8 نقاط كاملة في المسابقة حتى الآن.



وجاء خلف ديلور في الترتيب، كل من الفرنسي كيليان مبابي والإسباني ماريو هيرموسو بهدفين لكل منهما، ومُساهمة بـ4 نقاط مع باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد على التوالي.