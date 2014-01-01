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أين صلاح ومحرز؟ أعلى 10 لاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 19 أبريل 2022 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
أين صلاح ومحرز؟ أعلى 10 لاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي



وكالات / سما /

يضم الدوري الإنجليزي الممتاز بين صفوفه، مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم، مع وجود أندية تمتلك ميزانيات مالية ضخمة.

وبحسب ما نشره موقع "sportac" المتخصص في إحصائيات اللاعبين، فإن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يهيمن على تلك القائمة بـ5 من اللاعبين الـ10 أعلى أجراً في البريميرليج.

وتشهد القائمة غياب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، الذي يطالب بزيادة راتبه مع ناديه نظير الموافقة على تجديد عقده في الفترة المقبلة.

كذلك يغيب الدولي الجزائري رياض محرز عن القائمة، رغم مستوياته المذهلة مع مانشستر سيتي خاصة في آخر موسمين.

كريستيانو رونالدو

يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، القائمة براتب أسبوعي يقدر بـ510 آلاف جنيه إسترليني.

وعاد رونالدو إلى مان يونايتد في صيف العام الماضي قادما من يوفنتوس الإيطالي، مقابل نحو 15 مليون يورو.

كيفن دي بروين

البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحل ثانياً في تلك القائمة براتب أسبوعي 400 ألف جنيه إسترليني.

ديفيد دي خيا

الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي يحل ثالثا في تلك القائمة براتب أسبوعي يقدر بـ375 ألف جنيه إسترليني.

جادون سانشو

المركز الرابع في الدوري المحلي من نصيب الإنجليزي جادون سانشو لاعب وسط مانشستر يونايتد براتب 350 ألف جنيه إسترليني.

رافائيل فاران

الفرنسي رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد يأتي في الترتيب الخامس بالقائمة براتب أسبوعي يبلغ 340 ألف جنيه إسترليني.

روميلو لوكاكو

البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم فريق تشيلسي هو الأعلى أجرا في "البلوز" والسادس في البريميرليج براتب يقدر بـ325 ألف إسترليني.

جاك جريليش

الدولي الإنجليزي جاك جريليش لاعب خط وسط مانشستر سيتي يحصل على راتب أسبوعي بقيمة 300 ألف جنيه إسترليني.

رحيم سترلينج

الدولي الإنجليزي رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي يحصل على راتب أسبوعي 300 ألف إسترليني أيضاً على غرار زميله جاك جريليش.

نجولو كانتي وبول بوجبا

يتشارك الثنائي الفرنسي نجولو كانتي لاعب تشيلسي وبول بوجبا من مانشستر يونايتد، في المركزين 9 و10 براتب أسبوعي 290 ألف إسترليني لكل منهما.

#محمد صلاح #رياض محرز #الدوري الإنجليزي #اللاعبين

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