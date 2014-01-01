مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة هالاند

وكالات / سما /

يقترب نادي مانشستر سيتي من حسم صفقة المُهاجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الذي يُقدم مستويات رائعة في كافة المُسابقات.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة مترو البريطانية فإن مانشستر سيتي وافق على بنود الاتفاق مع مُمثلي هالاند، وسيكون النجم النرويجي هو صاحب الراتب الأعلى في الدوري الإنجليزي في حالة إتمام الصفقة.

وأشار التقرير إلى أن السيتي عرض عقدأً بقيمة 500 ألف باوند أسبوعياً على المُهاجم النرويجي، وذكرت الصحيفة أن مُمثلي هالاند منحوا الضوء الأخضر للخطوة.

وأكدت الصحيفة البريطانية على أن عقد هالاند الذي ينتهي مع دورتموند في 2024 يتضمن شرطاً جزائياً بقيمة 63 مليون باوند، ومن المُتوقع أن يدفع السيتي تلك القيمة في الصيف لضمه، وسيكون العقد وفقاً للتقرير لمدة 5 سنوات.

وكان هالاند قد انتقل لبوروسيا دورتموند في 2020 قادماً من سالزبورج النمساوي، ومنذ ذلك الحين مثل ألوان الفريق في 85 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 82 هدفاً، وصنع 23 هدفاً لزملائه.

ويبلغ هالاند من العُمر 21 عاماً، ونجح خلال فترة قصيرة في فرض نفسه نجماً فوق العادة في الكرة الأوروبية بسبب أرقامه التهديفية المُبهرة على كافة المُستويات.