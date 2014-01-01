كارفاخال كاد أن يبكي بسبب أنشيلوتي في مباراة إشبيلية!

وكالات / سما /

كاد الإسباني داني كارفاخال، ظهير أيمن ريال مدريد، أن يبكي بسبب ما فعله معه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريقه، عقب مباراة إشبيلية مساء الأحد، والتي عرفت فوز الميرينجي بثلاثية لهدفين، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأوضحت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية أن المدرب الإيطالي اتجه لكارفاخال عقب نهاية المباراة وعانقه بقوة، وشكره على كل جهده المبذول في اللقاء، وأكد له أن الانتصار على الفريق الأندلسي كان بفضله.

وأفادت الشبكة المدريدية بأن كارفاخال تأثر بقوة بما فعله أنشيلوتي، ولم يستطع حبس مشاعره بعد كلمات الإيطالي المؤثرة، والتي تلقاها بعدما صنع هدفين وكان مفتاح عودة الريال في المباراة والاقتراب أكثر من الفوز بلقب الليجا.

وعاد كارفاخال من جديد للشعور بأهميته مع ريال مدريد، بعدما عاش بعض الفترات الصعبة، ولذلك أراد أنشيلوتي ألا يفوت الفرصة ليثني على اللاعب الذي قدم أفضل دقائقه مع الفريق هذا الموسم.

واضطر داني لعيش فترات قاسية في مسيرته الكروية بعدما ضربته حفنة من الإصابات في الفترة الماضية، ولم تسمح له بالعودة إلى سابق مستواه.