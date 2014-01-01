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المالكي: تعليمات رئاسية لتكثيف الاتصالات لتكوين موقف عالمي رافض لإجراءات الاحتلال

الثلاثاء 19 أبريل 2022 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إن الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته لتكثيف الاتصالات مع الدول العربية والإسلامية والصديقة لتكوين موقف عالمي رافض لإجراءات الاحتلال التهويدية والضغط عليه لوقف عدوانه المتواصل ضد شعبنا ومقدساته.

وأضاف المالكي ان سلسلة اجتماعات ستعقد خلال الأيام المقبلة من ضمنها اجتماع اللجنة الوزارية العربية الخميس المقبل، للبحث في كيفية إفشال مخطط حكومة الاحتلال تغيير الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى وتهويده.

وشدد وزير الخارجية على أن البيانات الصادرة عن دول العالم لا تكفي للجم عدوان الاحتلال وقف تهويده للأقصى، مشيراً إلى ضرورة ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لوقف عدوانها.

#رياض المالكي

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