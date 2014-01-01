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الاحتلال يصيب العشرات بالاختناق خلال مواجهات في برقة

الثلاثاء 19 أبريل 2022 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

أصيب، اليوم الثلاثاء، عدد من الشبان بالاختناق، خلال مواجهات بين قوات الاحتلال عند مدخل قرية برقة شمال غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية ، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي حضرت إلى المكان، لتأمين حماية مسيرة للمستوطنين باتجاه مستوطنة "حومش" المخلاة.

يذكر أن أكثر من خمسين باصا تقل عشرات المستوطنين، وصلت إلى المكان؛ توطئة لمسيرة المستوطنين.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت منذ ساعات الصباح كافة مداخل بلدة برقة بالسواتر الترابية، في ظل دعوات من قبل المستوطنين لمسيرة ضخمة في المنطقة.

#قرية برقة #الاحتلال

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