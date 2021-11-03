  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المعتقلان عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام

الثلاثاء 19 أبريل 2022 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يواصل المعتقل خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم الـ 47 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، فيما يواصل المعتقل رائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس إضرابه لليوم 13، احتجاجا على تجديد اعتقاله الإداري للمرة الثانية.

ونقل الأسير عواودة قبل عدة أيام من زنازين العزل الانفرادي في "عوفر" إلى عيادة معتقل الرملة بعد تدهور حالته الصحية، حيث يعاني من آلام في الرأس والمفاصل، وصداع وهزال وإنهاك شديد، وعدم انتظام في نبضات القلب، ومجرى التنفس، وتقيؤ بشكل مستمر وانخفاض حاد في الوزن، حيث فقد من وزنه أكثر من 16 كغم.

وترفض سلطات الاحتلال الاستجابة لطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري التعسفي، أو التعاطي معه، في ظل تراجع وضعه الصحي بشكل ملحوظ.

يذكر أن المعتقل عواودة أب لأربع طفلات، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 27/12/2021، وحولته للاعتقال الإداري بدون أن توجه له أي اتهام، كما اعتقل سابقا في معتقلات الاحتلال عدة مرات.

وفي السياق، فإن الأسير ريان والمحتجز حاليا في سجن "عوفر"، اعتقل بتاريخ 3/11/2021 بعد مداهمة قوات الاحتلال لمنزله واستجواب ساكنيه، حيث تم تحويله للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، إلا أنه وبعد قرب انتهاء مدة الاعتقال تم تجديده إداريا لمدة 4 أشهر إضافية، ليعلن بعدها إضرابه المفتوح عن الطعام.

#خليل عواودة

الأكثر قراءة اليوم

اطلاق صاروخ من غزة صوب مستوطنات الغلاف (فيديو)

تحرك عاجل في مصر بعد إعلان "إسرائيل" تنظيم احتفال "سيناء تنتظرنا"

بالفيديو.. تسريب جديد للرئيس الراحل محمد مرسي عن أشهر رجال الأعمال يثير ضجة واسعة

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة مواقع للمقاومة في قطاع غزة

معاريف: الأردن وإيران تحت المجهر الإسرائيلي.. والأقصى: "نحن رجال محمد ضيف"

تقرير: الحكومة الاسرائيلية تعتزم التصعيد دبلوماسيا ضد الأردن

راصد جوي يكشف موعد انحسار الموجة الحارة في فلسطين

الأخبار الرئيسية

20220419111019

"القسام" استهدف طائرات الاحتلال به .. ماذا تعرف عن المضادات الجوية "ستريلا 2"؟

4202218185645256

إعلام عبري : الأردن أغلق حدوده مع الاحتلال لساعات

صحيفة: مطالب جديدة للمقاومة من أجل الإبقاء على حالة التهدئة مع الاحتلال

لليوم الثالث: الاحتلال يقتحم الأقصى من اجل تأمين اقتحامات المستوطنين

لاول مرة .. القسام تستخدم صواريخ من طراز "ستريلا الروسي" لصد طائرات الاحتلال الحربية

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم