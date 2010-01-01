بيان من سلطة الأراضي بغزة بشأن قضية العشوائيات في غزة

غزة/ سما /

أكدت سلطة الأراضي في غزة، عزمها حل قضية العشوائيات التي أقيمت قبل مايو 2010 وإنهائها بدون الإضرار بالجانبين الإنساني والقانوني نظرا لحساسية هذا الأمر المرتبط بحق المواطن في السكن الملائم وحق الشعب ككل في الأراضي الحكومية.

وشددت السلطة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، على مضيها في تسوية أوضاع العشوائيات، ووضع الأمور في نصابها الطبيعي؛ مشيرةً إلى أن هناك تسهيلات لمن تنطبق عليهم الشروط بعد دراسة حالات القاطنين فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة لكل حالة.

وحذرت المواطنين من التبعات المترتبة على البناء أو تطوير الأبنية في العشوائيات الموجودة في مناطق مختلفة من قطاع غزة دون الرجوع إلى الإدارة العامة لأملاك الحكومة بسلطة الأراضي.

وذكرت أنها تسعى بكل ما استطاعت من جهد للحفاظ على الحق العام في الأراضي الحكومية ومعالجة العشوائيات القديمة وإتمام إجراءات التسوية في كل المناطق.