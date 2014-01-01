  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إعلام عبري : الأردن أغلق حدوده مع الاحتلال لساعات

الثلاثاء 19 أبريل 2022 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام عبري : الأردن أغلق حدوده مع الاحتلال لساعات



القدس المحتلة / سما /

نقلت مواقع أردنية عدة عن الإعلام العبري أن الأردن أغلق حدوده مع الاحتلال الإسرائيلي لعدة ساعات، الأحد.


وقالت إن الإغلاق المفاجئ أدى إلى احتجاز مئات الإسرائيليين لساعات عند الحدود، قبل أن يعاد فتحها على إثر جهود بذلت مع المسؤولين في الأردن لحل المشكلة.

وقالت "القناة 12" العبرية إنه علق حوالي 200 إسرائيلي على الجانب الأردني، وعلق حوالي 150 إسرائيليًا عند معبر رابين الحدودي، في طريقهم إلى الأردن.

وأشارت إلى أن الأردن برر إغلاق المعابر الحدودية "بسبب الازدحام" بعد أن عبرها نحو 3000 راكب منذ ساعات الصباح.

ونقلت "القناة 12" عن امرأة إسرائيلية علقت على الحدود قولها: "هناك مئات الأشخاص هنا عالقون لساعات بدون ماء ولا شيء. إنهم لا يسمحون لنا بالانتقال من إسرائيل إلى الأردن ولا نعرف السبب. لقد أغلقوا المعبر فقط، ولن يسمحوا لنا بالمرور. حتى الجانب الإسرائيلي لا يساعدنا بأي شكل من الأشكال. مجرد كابوس واحد كبير - نحن هنا في معاناة كبيرة".

وقال آخر: "نحن هنا منذ الساعة 12 ظهرًا، المئات من الناس محشورون هنا مثل السردين. ما يحدث هنا أمر لا يصدق، نحن عالقون هنا ونعاني. نحن بلا ماء، وقلقون".

فيما لم يصدر عن الجانب الأردني أي تعليق رسمي.

الأكثر قراءة اليوم

اطلاق صاروخ من غزة صوب مستوطنات الغلاف (فيديو)

تحرك عاجل في مصر بعد إعلان "إسرائيل" تنظيم احتفال "سيناء تنتظرنا"

بالفيديو.. تسريب جديد للرئيس الراحل محمد مرسي عن أشهر رجال الأعمال يثير ضجة واسعة

معاريف: الأردن وإيران تحت المجهر الإسرائيلي.. والأقصى: "نحن رجال محمد ضيف"

تقرير: الحكومة الاسرائيلية تعتزم التصعيد دبلوماسيا ضد الأردن

راصد جوي يكشف موعد انحسار الموجة الحارة في فلسطين

الإمارات تعتمد اللائحة التنفيذية لدخول وإقامة الأجانب

الأخبار الرئيسية

20220419111019

"القسام" استهدف طائرات الاحتلال به .. ماذا تعرف عن المضادات الجوية "ستريلا 2"؟

صحيفة: مطالب جديدة للمقاومة من أجل الإبقاء على حالة التهدئة مع الاحتلال

لليوم الثالث: الاحتلال يقتحم الأقصى من اجل تأمين اقتحامات المستوطنين

لاول مرة .. القسام تستخدم صواريخ من طراز "ستريلا الروسي" لصد طائرات الاحتلال الحربية

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة مواقع للمقاومة في قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم