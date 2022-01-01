عضو الكنيست في المعارضة يؤيد الرد المحدود على إطلاق قذيفة غزة

القدس المحتلة / سما /

وصف عضو الكنيست عن "الليكود" يوآف غالانت، الرد المحسوب من قبل الجيش الإسرائيلي فجر اليوم، على إطلاق قذيفة من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف، على أنه "الشيء الصحيح الذي يجب أن يُفعل"، وفقًا للقناة 12 العبرية.



وقال غالانت: إن الأمر يستحق التريث والنظر إلى هذه المسألة على أنها حدث غير عادي، مضيفًا "أعتقد أن الرد الأدنى هو الرد الصحيح في الوقت الحالي".

وفجر اليوم، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية هاجمت على موقع لحركة حماس في قطاع غزة، ردًا على إطلاق قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة تجاه كيسوفيم والعين الثالثة جنوب شرق القطاع.