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تهديد جديد لإسرائيل.. إيران تكشف عن سلاح جديد يصل مداه إلى 3000 كيلومتر

الثلاثاء 19 أبريل 2022 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تهديد جديد لإسرائيل.. إيران تكشف عن سلاح جديد يصل مداه إلى 3000 كيلومتر



القدس المحتلة / سما /

 كشفت إيران، عن طائرة مسيرة جديدة تحمل اسم "كامان 22" محلية الصنع، يصل مداها إلى أكثر من 3000 كيلومتر، قادرة على الوصول إلى إسرائيل، وفقًا لما أورده موقع صحيفة "معاريف" العبري.

وبحسب التقارير، فإن الطائرة بدون طيار هي مركبة متعددة الأغراض ذات قدرات استراتيجية، إضافة إلى أن الطائرة قادرة على التحليق على ارتفاع ثماني كيلومترات ومدة طيران تزيد عن 24 ساعة.

وتستطيع الطائرة المسيرة حمل أربعة صواريخ موجهة وقنبلتين غير موجهتين وذخيرة إضافية، وتشبه إلى حد كبير الطائرة الأمريكية "بريداتور إم كيو -1".

في غضون ذلك، ذكرت إيران أن الطائرات بدون طيار الجديدة لديها أنظمة قتالية وبصرية وإلكترونية جديدة.

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