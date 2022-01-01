رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (معاريف، يديعوت أحرونوت، هآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

"معاريف":

- التنديد والعاصفة: الأردن تتهم إسرائيل بخرق الأمر الواقع وتدعم راشقي الحجارة على اليهود بالقدس

- خيبة أمل في إسرائيل من توبيخ وزارة الخارجية الأردنية لسفير إسرائيل

- الخارجية الإسرائيلية في هجوم مضاد: الموقف الأردني يدعم من "يمسون" بقدسية الأعياد ويؤججون الأجواء

- محاربون من أجل السلام لغانيتس: خطة البناء بالضفة مخالفة للقانون الدولي

- التصعيد في الجنوب

- صلاة اليهود في "البراق" تحت حراسة أمنية مشددة

- إيران لإسرائيل: سنمس بقلب إسرائيل

"يديعوت احرونوت":

- أزمة حادة: الأردن تتهم اسرائيل بإثارة الاستفزاز في الأقصى

- رئيس الحكومة الأردنية يبارك راشقي الحجارة على الإسرائيليين

- إسرائيل للأردن: تخطيتم الحدود

- بعد نصف عام من الهدوء

- كورونا في طريقها إلى الاختفاء؟

"هآرتس":

- إطلاق قذيفة من غزة

- بينيت يتهم رئيس الحكومة الأردنية بتشجيع العنف

- المواجهات في القدس تتسرب إلى القصر الملكي الأردني

- المستوطنون يخططون اليوم لمسيرة باتجاه مستوطنة "حومش" المخلاه

- معارضة الذبح الحلال في فرنسا يوحد المسلمين واليهود