فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (معاريف، يديعوت أحرونوت، هآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.
"معاريف":
- التنديد والعاصفة: الأردن تتهم إسرائيل بخرق الأمر الواقع وتدعم راشقي الحجارة على اليهود بالقدس
- خيبة أمل في إسرائيل من توبيخ وزارة الخارجية الأردنية لسفير إسرائيل
- الخارجية الإسرائيلية في هجوم مضاد: الموقف الأردني يدعم من "يمسون" بقدسية الأعياد ويؤججون الأجواء
- محاربون من أجل السلام لغانيتس: خطة البناء بالضفة مخالفة للقانون الدولي
- التصعيد في الجنوب
- صلاة اليهود في "البراق" تحت حراسة أمنية مشددة
- إيران لإسرائيل: سنمس بقلب إسرائيل
"يديعوت احرونوت":
- أزمة حادة: الأردن تتهم اسرائيل بإثارة الاستفزاز في الأقصى
- رئيس الحكومة الأردنية يبارك راشقي الحجارة على الإسرائيليين
- إسرائيل للأردن: تخطيتم الحدود
- بعد نصف عام من الهدوء
- كورونا في طريقها إلى الاختفاء؟
"هآرتس":
- إطلاق قذيفة من غزة
- بينيت يتهم رئيس الحكومة الأردنية بتشجيع العنف
- المواجهات في القدس تتسرب إلى القصر الملكي الأردني
- المستوطنون يخططون اليوم لمسيرة باتجاه مستوطنة "حومش" المخلاه
- معارضة الذبح الحلال في فرنسا يوحد المسلمين واليهود