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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الثلاثاء 19 أبريل 2022 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (معاريف، يديعوت أحرونوت، هآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

"معاريف": 

- التنديد والعاصفة: الأردن تتهم إسرائيل بخرق الأمر الواقع وتدعم راشقي الحجارة على اليهود بالقدس 

- خيبة أمل في إسرائيل من توبيخ وزارة الخارجية الأردنية لسفير إسرائيل 

- الخارجية الإسرائيلية في هجوم مضاد: الموقف الأردني يدعم من "يمسون" بقدسية الأعياد ويؤججون الأجواء 

- محاربون من أجل السلام لغانيتس: خطة البناء بالضفة مخالفة للقانون الدولي 

- التصعيد في الجنوب 

- صلاة اليهود في "البراق" تحت حراسة أمنية مشددة 

- إيران لإسرائيل: سنمس بقلب إسرائيل

"يديعوت احرونوت": 

- أزمة حادة: الأردن تتهم اسرائيل بإثارة الاستفزاز في الأقصى 

- رئيس الحكومة الأردنية يبارك راشقي الحجارة على الإسرائيليين 

- إسرائيل للأردن: تخطيتم الحدود 

- بعد نصف عام من الهدوء 

- كورونا في طريقها إلى الاختفاء؟ 

"هآرتس": 

- إطلاق قذيفة من غزة 

- بينيت يتهم رئيس الحكومة الأردنية بتشجيع العنف 

- المواجهات في القدس تتسرب إلى القصر الملكي الأردني

- المستوطنون يخططون اليوم لمسيرة باتجاه مستوطنة "حومش" المخلاه 

- معارضة الذبح الحلال في فرنسا يوحد المسلمين واليهود 

#الصحف الإسرائيلية

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