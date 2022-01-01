رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، مباحثات الرئيس محمود عباس هاتفيا مع العاهل الأردني ونظيره الروسي، حول التصعيد الإسرائيلي في القدس والتأكيد على ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، والاتفاق على عقد قمة فلسطينية – أردنية ومواصلة التشاور والتنسيق، وتأكيد بوتين ضرورة احترام الوضع التاريخي القائم للمسجد الأقصى والقدس،

كما أبرزت الصحف استشهاد مواطنة من فقوعة، وعشرات الجرحى والمعتقلين في الضفة، واقتحام الأقصى ومطاردة المصلين تمهيدا للاحتفالات بـ"الفصح"، ومجلس الأمن يلتئم اليوم لبحث تطورات الأوضاع في القدس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

- في اتصالات هاتفية بين عباس وبوتين وعبد الله: اتفاق فلسطيني - أردني – روسي على مواصلة التحرك المشترك لوقف الاعتداءات على الأقصى

- إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين وفتحه أمام المستوطنين وإصابات خلال اقتحامات واعتداءات في الضفة

- لليوم الثالث على التوالي.. اقتحام الأقصى ومطاردة المصلين تمهيدا للاحتفالات بـ"الفصح"

- مجلس الوزراء يصادق على عدد من المشاريع التنموية في قطاعي الماء والكهرباء

"الحياة الجديدة":

- الرئيس يبحث هاتفيا مع العاهل الأردني ونظيره الروسي التصعيد الإسرائيلي في القدس ويؤكد ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال وتوفير الحماية الدولية لشعبنا.. اتفاق على عقد قمة فلسطينية – أردنية ومواصلة التشاور والتنسيق وبوتين يؤكد ضرورة احترام الوضع التاريخي القائم للمسجد الأقصى والقدس

- استشهاد مواطنة من فقوعة وعشرات الجرحى والمعتقلين في الضفة

- مجلس الأمن يلتئم اليوم لبحث تطورات الأوضاع في القدس.. والأردن يستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية، واللجنة العربية لمواجهة السياسات الإسرائيلية تعقد اجتماعا طارئا الخميس في عمان

- اشتية طالب باتخاذ إجراءات جدية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.. مجلس الوزراء يصادق على مشاريع تنموية في قطاعي الماء والكهرباء

"الأيام":

- استشهاد مواطنة من فقوعة متأثرة بإصابتها وعشرات الإصابات خلال مواجهات في مناطق عدة والمستوطنون ينفذون اقتحامات في مناطق عدة

- خلال اتصالات هاتفية: الرئيس يبحث مع العاهل الأردني وبوتين ممارسات سلطات الاحتلال في القدس

- مجلس الأمن يلتئم اليوم لبحث تطورات الأوضاع في القدس

- لليوم الثاني.. الاحتلال يطبق إجراءات التقسيم الزماني والمكاني بالأقصى لتمكين اقتحامات المستوطنين