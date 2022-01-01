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الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من بيت لحم

الثلاثاء 19 أبريل 2022 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ثمانية مواطنين في محافظة بيت لحم.  

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: حسن ساري حمامره (50 عاما)، وعبد الحكيم عامر سباتين (58 عاما)، حتى يتم تسليم نجليهما المصابين برصاص الاحتلال، ومحمد يوسف زغول (28 عاما) للضغط من أجل ان يسلم شقيقه محمد، كذلك قصي محمد سباتين (17عاما)، ومحمد فؤاد حمامرة شقيق الشهيد قصي، وجميعهم من قرية حوسان غرب بيت لحم، بعد مداهمة منازلهم، وتفتيشها.  

كما واعتقلت تلك القوات: ثائر مزهر (50 عاما) والد الشهيد اركان من مخيم الدهيشة، وهاني فرسان بشارات (23 عاما) من شارع الصف وسط مدينة بيت لحم، وخالد علي الوحش (29 عاما)، من بلدة الخضر، بعد مداهمة منازلهم، وتفتيشها.  

#الاحتلال

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