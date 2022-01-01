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حماس تعلق على قصف الاحتلال لعدة مواقع في قطاع غزة

الثلاثاء 19 أبريل 2022 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعلق على قصف الاحتلال لعدة مواقع في قطاع غزة



غزة/ سما /

اعتبرت حركة حماس، فجر اليوم الثلاثاء، أن القصف الإسرائيلي لبعض المواقع الفارغة بغزة، بمثابة محاولة فاشلة لمنع الشعب الفلسطيني من الدفاع عن مدينة القدس والمسجد الأقصى.


وأكد حازم قاسم الناطق باسم حماس في تصريح صحفي له، على "استمرار المواجهة التي هي حق طبيعي لشعبنا ومقاومته مع الاحتلال الغاصب على كل محاور الاشتباك في القدس وغزة والضفة والداخل المحتل". كما قال.

ووجه قاسم التحية، للمقاومة التي تصدت لطيران الاحتلال بالمضادات الأرضية، معتبرًا أن ذلك يأتي "كامتداد لحالة الاشتباك مع العدو الصهيوني في كل ساحات الفعل النضالي ثأرًا للعدوان على القدس والمقدسات". وفق نص تصريحه.

وأضاف: "القصف جاء للتغطية على فضحية الاحتلال الصهيوني، المتمثل بانتهاك كل القوانين والأعراف الانسانية بعدوانها على المصلين في المسجد الأقصى المبارك".

وتابع الناطق باسم حماس: "سيظل شعبنا ومقاومته الباسلة يدافعون عن حقوقنا ومقدساتنا حتى طرد المحتل من كامل أرضنا الفلسطينية".

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