لليوم الثالث: الاحتلال يقتحم الأقصى من اجل تأمين اقتحامات المستوطنين

القدس المحتلة / سما /

اقتحمت قوات معززة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى، وذلك لليوم الثالث على التوالي، وذلك من أجل تأمين الحراسة لاقتحامات "جماعات الهيكل" المزعوم لساحات الحرم القدسي الشريف، بمناسبة عيد "الفصح العبري".

وانتشرت قوات التدخل السريع في ساحات الحرم وعند المصلى القبلي واعتلت صحن قبة الصخرة، وقامت بإخلاء الفلسطينيين من ساحات الحرم وأبعدتهم عن مسار اقتحامات المستوطنين، كما قامت بإغلاق أبواب مصليات الأقصى وحاصرت المصلين والمعتكفين.

ووفرت قوات شرطة الاحتلال الحراسة للمستوطنين الذين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات تضم 40 مستوطنا، حيث نفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وقاموا بتأدية شعائر تلمودية بالجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة.

وفي المقابل، واصلت شرطة الاحتلال التضييق على الفلسطينيين، ونصبت الحواجز داخل القدس القديمة وعند الطرقات المؤدية إلى أبواب الأقصى، ومنعت من الكثير من الفلسطينيين وخاصة من جيل الشباب الدخول للأقصى لأداء صلاة الفجر، واعتدت على بعضهم قرب مقبرة اليوسفية.

"مسيرة أعلام" حول أسوار القدس القديمة

وتأتي اقتحامات الاحتلال ومستوطنيه للأقصى، في وقت تخطط الجماعات الاستيطانية لتنظيم "مسيرة أعلام" حول أسوار البلدة القديمة، غدا الأربعاء.

وقال منظمو المسيرة إنها "جاءت ردا على فقدان "السيادة الإسرائيلية بالقدس المحتلة".

وتقدمت جمعيات استيطانية بطلب لشرطة الاحتلال، للسماح لها بإقامة "مسيرة أعلام" حول أسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة، الأربعاء.

ودعت الجمعيات الاستيطانية مناصريها للحضور يوم الأربعاء، عند الساعة الخامسة بعد العصر للتجمع غرب القدس المحتلة والبدء بالمسيرة.

وستمر "مسيرة الأعلام" قرب باب الأسباط في مكان إلقاء الحجارة تجاه حافلات المستوطنين الأحد.