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تشييع جثمان الشهيدة خضور في فقوعة شمال جنين

الثلاثاء 19 أبريل 2022 08:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع جثمان الشهيدة خضور في فقوعة شمال جنين



رام الله / سما /

 شيعت جماهير شعبنا في محافظة جنين، فجر اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيدة الطالبة حنان محمود خضور (18 عاما)، في قرية فقوعة شمال شرق جنين.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى ابن سينا في جنين، وجاب شوارع المدينة ومخيمها، قبل ان ينقل الجثمان بمسيرة مركبات إلى مسقط رأس الشهيدة في قرية فقوعة.

وحمل المشيعون جثمان الشهيدة خضور، ملفوفا بالعلم الفلسطيني، بمشاركة قوات الأمن الوطني، وجماهيرية غفيرة من جنين ومخيمها وبلدات وقرى المحافظة، وتقدمهم نائب قائد منطقة جنين المقدم محمد بزور، وأمين سر حركة فتح اقليم جنين عطا أبو ارميلة، إضافة إلى ممثلين عن المؤسسة الأمنية، وفصائل العمل الوطني والإسلامي.

وجاب المشيعون شوارع فقوعة، ورددوا الهتافات الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق ابناء شعبنا، خاصة في محافظة جنين.

وألقت عائلة الشهيدة خضور نظرة الوداع الاخيرة على جثمانها الطاهر، قبل أن تنقل إلى المسجد للصلاة عليها ومواراتها الثرى في مقبرة القرية.

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