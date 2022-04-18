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لاول مرة .. القسام تستخدم صواريخ من طراز "ستريلا الروسي" لصد طائرات الاحتلال الحربية

الثلاثاء 19 أبريل 2022 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لاول مرة .. القسام تستخدم صواريخ من طراز "ستريلا الروسي" لصد طائرات الاحتلال الحربية



غزة/ سما /

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان مقتضب ان "الدفاعات الجوية تصدت للطيران الحربي المعادي بصواريخ أرض - جو".

جاء ذلك بعد ان شنت طائرات الاحتلال فجر اليوم غارات على عدة مواقع للمقاومة في القطاع.

وفي السياق ذاته، أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أنه "خلال الهجوم أُطلق صاروخ ستريلا نحو طائرة في الأجواء"، مضيفا أن "حماس أطلقت صاروخين مضادين للطائرات من نوع "سام 7" في منطقة رفح".

وسائل إعلام عبرية، أكدت أن "سلاح الجو  اضطر لمغادرة قطاع غزة، بعد إطلاق صاروخٍ موجّه نحو طائراته".

من جهتها، أكدت مصادر المقاومة للميادين أن "الصاروخ الذي استهدف الطائرات المغيرة على جنوب غزة من طراز ستريلا الروسي".

وأوضحت مصادر المقاومة، أن "الصاروخ محمول على الكتف تستخدمه المقاومة للمرة الأولى ضد طائرات العدو". كما شددت مصادر المقاومة الفلسطينية على أن "تجاوز العدو لقواعد الاشتباك في غزة سيقابل برد وسيؤدي إلى تفجير الأوضاع"

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