طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة مواقع للمقاومة في قطاع غزة

غزة/سما/

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليل، سلسلة غارات على عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن طائرات الاحتلال قصفت عدة مواقع تتبع للمقاومة في قطاع غزة، بعدة صواريخ دون وقوع إصابات.

وقالت مصادر محلية فلسطينية أن طائرات الاحتلال استهدفت موقع القادسية غرب مدينة خان يونس، بعدة صورايخ من الطيران الحربي.

واضافت "قصفت طائرات الاحتلال موقع أبو عطايا التابع للمقاومة جنوب القطاع"، مؤكدة أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات.

من جهتها، ردت المضادات الأرضية للمقاومة، بإطلاق النار وعدد من الصواريخ المضادة للطائرات الحربية المغيرة على القطاع.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية عدم وقوع إصابات، جراء القصف الإسرائيلي جنوب قطاع غزة.