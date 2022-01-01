اطلاق صاروخ من غزة صوب مستوطنات الغلاف (فيديو)

غزة/سما/

دوت صفارات الإنذار مساء اليوم الاثنين، في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة .

وأفادت مصادر عبرية بأن "صفارات الإنذار دوت في كيسوفيم وعين حشلوشة بغلاف غزة

وقال المراسل العسكري للقناة العبرية 13 ألموغ بوكير " حدث استثنائي في غلاف غزة لأول مرة منذ بداية التصعيد الراهن، اطلاق صاروخ صوب المجلس الإقليمي اشكول ومنظومة القبة الحديدية اعترضت القذيفة الصاروخية.



وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال أن القبة الحديدية اعترضت قبل قليل قذيفة صاروخية تم إطلاقها من قطاع غزة.



ونقلت اذاعة الجيش عن نجمة داود الحمراء قولها " "لم ترد أي اتصالات عن إصابات بعد إطلاق الصاروخ من غزة".

وقالت القناة 12 العبرية " بعد قليل سيعقد رئيس الوزراء جلسة لتقييم الوضع مع وزير الدفاع ورئيس الأركان خلالها سيتم تحديد طبيعة الرد الإسرائيلي على عملية إطلاق الصاروخ من قطاع غزة.