راصد جوي يكشف موعد انحسار الموجة الحارة في فلسطين

كشف الراصد الجوي الفلسطيني ليث العلامي، مساء يوم الإثنين، موعد انحسار الموجة الحارة والأجواء الخماسينية في فلسطين والتي بدأت منذ أيام.

وقال العلامي في منشورٍ عبر صفحته (فيسبوك): "إنّ الكتلة الهوائية الخماسينية تنحسر تدريجياً مساء اليوم".

وأضاف: "أنّه سيكون هناك حاجة للعودة لإرتداء الملابس الدافئة ليلاً إعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء".

وبحسب موقع الأرصاد الجوية الفلسطينية، فإنّ طقس فلسطين، غدًا الثلاثاء، سيكون غائماً جزئياً إلى صاف وربيعياً ولطيفاً نهاراً باردا نسبياً إلى بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج، هذا والله تعالى أعلى وأعلم.