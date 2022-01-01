  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

راصد جوي يكشف موعد انحسار الموجة الحارة في فلسطين

الإثنين 18 أبريل 2022 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
راصد جوي يكشف موعد انحسار الموجة الحارة في فلسطين



غزة/سما/

كشف الراصد الجوي الفلسطيني ليث العلامي، مساء يوم الإثنين، موعد انحسار الموجة الحارة والأجواء الخماسينية في فلسطين والتي بدأت منذ أيام.

وقال العلامي في منشورٍ عبر صفحته (فيسبوك): "إنّ الكتلة الهوائية الخماسينية تنحسر تدريجياً مساء اليوم".

وأضاف: "أنّه سيكون هناك حاجة للعودة لإرتداء الملابس الدافئة ليلاً إعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء".

 

وبحسب موقع الأرصاد الجوية الفلسطينية، فإنّ طقس فلسطين، غدًا الثلاثاء، سيكون غائماً جزئياً إلى صاف وربيعياً ولطيفاً نهاراً باردا نسبياً إلى بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج، هذا والله تعالى أعلى وأعلم.

#الحرارة #موجة حراراة فلسطين #طقس فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

تعرف على الطائرة الايرانية المسيّرة والتي أطلق عليها اسم "غزة" (فيديو)

مصدر : ضمانات المصريين هشة والمعركة اذا إندلعت ستكون قاسية جدا

بالفيديو.. تسريب جديد للرئيس الراحل محمد مرسي عن أشهر رجال الأعمال يثير ضجة واسعة

"الموحدة" تقرر تعليق عضويتها في الائتلاف الحكومي الاسرائيلي والكنيست

بنزيما يقود الريال لانتصار قاتل على إشبيلية (فيديو)

طيران الإمارات يقرر المشاركة في احتفالات إسرائيل بذكرى احتلال فلسطين

أول تعليق من حماس على تجدد اقتحام المسجد الاقصى من قبل الاحتلال والمستوطنين

الأخبار الرئيسية

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية

20220418051944

تقرير: الحكومة الاسرائيلية تعتزم التصعيد دبلوماسيا ضد الأردن

20220418074838anapicp-aa_ar_pho_gen-20220418104257-27596954-.h-730x438

معاريف: الأردن وإيران تحت المجهر الإسرائيلي.. والأقصى: "نحن رجال محمد ضيف"

بينيت-لابيد-حكومة-730x438

هآرتس: بعد تعليق “راعم” عضويته في الكنيست.. الائتلاف: الضربة التي لا تميتنا تبيدنا

النخالة: ما يجري في القدس من انتهاكات يعادله أرواحنا ووقف تسهيلات غزة لن تجعلنا نصمت ..

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم