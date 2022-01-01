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الاحتلال يطلق النار والغاز تجاه رعاة الأغنام شرق خان يونس

الإثنين 18 أبريل 2022 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يطلق النار والغاز تجاه رعاة الأغنام شرق خان يونس



خانيونس/سما/

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية ورعاة الأغنام شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية شرق خان يونس أطلقوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة وقنابل الغاز صوب المزارعين شرق بلدة عبسان الجديدة شرق خان يونس، وأجبروهم على الانسحاب من أراضيهم، دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم.

وقال: إن جنودا آخرين أطلقوا قنابل الغاز صوب رعاة الأغنام شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، الأمر الذي أدى لانسحابهم من منطقة الرعي حفاظا على أرواحهم وأغنامهم.

وكانت قوات الاحتلال توغلت صباحا شرق بيت حانون شمال قطاع غزة وقامت بأعمال تجريف وتخريب في المكان.

#الاحتلال #خانيونس

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