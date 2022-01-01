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العاروري: سنخوض كل معاركنا من أجل القدس والأقصى

الإثنين 18 أبريل 2022 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاروري: سنخوض كل معاركنا من أجل القدس والأقصى



بيروت/سما/

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، إن القدس والمسجد الأقصى يشهدان معركة بطولية وتضحية تعبّر عن أصالة حقيقية لشعبنا الفلسطيني.

وأضاف العاروري في حفل بمناسبة يوم الأسير في بيروت، الإثنين: سنخوض كل معاركنا من أجل القدس والأقصى حتى يعود لوجهه الحقيقي الإسلامي العربي الفلسطيني.

وشدد على أنه لا يمكن التنازل عن مسرى رسول الله، ولأجله تدور كل المعارك حتى تحط رحال المحررين مرة أخرى في ساحاته، مضيفًا "لدينا نفس طويل، وقد تتعرض أمتنا لانتكاسات لكنها لا تتنازل". 

وأشار نائب رئيس المكتب السياسي لحماس إلى أن العالم لا يحرّك ساكنًا وهو يرى اقتحام الجنود للمسجد الأقصى والهجوم على النساء والأطفال.

#صالح العاروري

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