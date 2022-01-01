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الأمير السعودي تركي الفيصل يكشف عن قصة عمله في أحد المطاعم بالولايات المتحدة (فيديو)

الإثنين 18 أبريل 2022 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمير السعودي تركي الفيصل يكشف عن قصة عمله في أحد المطاعم بالولايات المتحدة (فيديو)



الرياض/سما/

كشف الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، عن قصة عمله في أحد المطاعم بالولايات المتحدة مكان صديقه في السكن، عندما كانا طالبان هناك.

 

وخلال لقائه ببرنامج "ذات"، أوضح الأمير تركي الفيصل قائلا: "كان ذهابي لذلك تلبية لطلب صديقي، كنا مشتركين في شقة مع بعض في حي جورج تاون في واشنطن..هو كان يعمل في هذا المطعم كنادل واضطرته ظروفه العائلية أن يغيب عن واشنطن ويذهب إلى زيارة أهله في مكان آخر من الولايات امتحدة، فطلب مني أن آخذ مكانه في المطعم حتى لا يخسر وظيفته..فوافقت على ذلك، وفعلا بدأت العمل في هذه المطعم لمدة أسبوع، وهي الفترة التي غاب فيها صديقي. ولما عاد رديت له المكان".

وتابع أن هذه الوظيفة تركت فيه أثراً قائلاً : "إنك تخدم آخرين بناء على ما يطلب منك، ما هو شيء مألوف خاصة بالنسبة لطالب في مدرسة أو جامعة أو موقع اجتماعي معين..ثم الالتزام بوقت الخدمة..كان الوقت على ما أذكر من الساعة 5 مساء بعد الدراسة إلى الساعة 11 مساء..فلا بد من الالتزام والذهاب إلى المكان قبلها بساعة لترتيب نفسك..حمل الأواني في تقديم الأطباق للآخرين لم يكن تأثيره جسدي فقط على الجسم، وإنما على الذهن وإشعار الإنسان بأنه في خدمة الآخرين".

المصدر: RT

#الأمير تركي الفيصل

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