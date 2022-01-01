الهندي: الفلسطينيون يقفون موحدين خلف راية المقاومة حتى دحر الاحتلال

وكالات - سما-

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. محمد الهندي، اليوم الاثنين، أن الشعب الفلسطيني يقف موحدًا في كل الجبهات خلف راية المقاومة حتى دحر الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الهندي، خلال حفل أقامته "حماس" بمناسبة يوم الأسير في بيروت: إن "معركتنا مع العدو معركة ممتدة، وهذه حرب مفتوحة، وفي كل الجبهات".

وتابع: "نقول للعدو إن حساباته دائماً خاطئة عندما يهدد باقتحام جنين، وعندما يهدد بتسهيلات غزة"، مشدّدًا على أن معركة جنين وحدت شعبنا في مواجهة العدو الصهيوني.

وأوضح الهندي، ان رسالة معركة "سيف القدس" أكدت أن الشعب الفلسطيني "لن يفرط في ذرة تراب من أرض فلسطين".

وفي غضون ذلك، ذكر أن أسرى "نفق الحرية" وجهوا ضربةً قوية لأمن الاحتلال، وقالوا للمرعوبين من هذا العدو الصهيوني إنه عدو من وهم.

وأبرق الهندي، بالتحية لأسرى أبطال "نفق الحرية" ، قائلاً: "نقول أحمد مناصرة نحن نتذكر هذا الألم وهذا الصراع مع الاحتلال".