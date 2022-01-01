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خارجية جمهورية القمر تدين اقتحام الاحتلال للأقصى والاعتداء على المصلين

الإثنين 18 أبريل 2022 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
خارجية جمهورية القمر تدين اقتحام الاحتلال للأقصى والاعتداء على المصلين



موروني/سما/

أدانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية القمر المتحدة، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك واعتداءها على المصلين والمعتكفين، ما أدى إلى إصابة المئات بجروح.

وقالت في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، إن هذه الاعتداءات تعد إضافة جديدة للانتهاكات المتكررة لحرمة المسجد الأقصى واستفزازا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم وفي شهر رمضان المبارك، وتطورا خطيرا يستوجب التدخل الفوري من جميع الجهات الدولية لوقف هذه الاعتداءات المتكررة والممنهجة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ومقدسات المسلمين.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف جمهورية القمر المتحدة الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة الشعائر الدينية دون قيد أو شرط وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

#جزر القمر #المسجد الاقصى #المصلين

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