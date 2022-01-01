شاهد.."زيلينسكي" ينشر مقطعا مصورا له بهاتفه الشخصي من المكتب الرئاسي يثير الريبة

وكالات - سما-

أعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين شاهدوا رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، وهو يسجّل رسالة مصورة إلى الأوكرانيين، عن اعتقادهم بأنه كان في حالة سكر، كما يتضح من الفيديو.

ولا يزال مقطع الفيديو الذي يظهر فيه الرئيس الأوكراني وهو في حالة من السكر، متاحا على صفحته الرسمية في مواقع "إنستغرام".

في الرسالة المصورة، باح زيلينسكي بحبه لمواطنيه، ووعد أيضا بأنهم "جميعا سينتصرون"، وطوال المقطع المصور، كان يلف بكرسي المكتب الدوار.

ولفت المعلقون إلى خطاب زيلينسكي غير المتماسك وسلوكه الغريب في الفيديو، وكتب أحدهم تعليقا عليه يقول: "نعم هو مخمور"، فيما نصحه آخر قائلا: "يجب أن تطيل في النوم يا فلاديمير".

وكتب معلق ثالث يقول في نبرة ساخرة: " وتقولون لي إنه متعب فقط !، وأنه ليس كما أعتقد أنا؟"، فيما كتب رابع يقول: "واضح كيف أثرت الاحداث الأخيرة سلبا على حالته".

وتساءل خامس مستغربا: "هل يوجد من يفهم ما يقوله (زيلينسكي)؟، لا بد من ترجمة!"، في حين قال سادس: "كم يبدو سعيدا! غدا سيشعر بالعار من مثل هذا الفيديو". وعلّق سابع يقول غاضبا: هذا الشخص يصفه الغرب بالبطل، تمعنوا في النظر إليه!!".

المصدر: نوفوستي