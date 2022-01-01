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الأمين العام للتعاون الإسلامي يبحث مع المالكي الانتهاكات الاسرائيلية ضد الأقصى

الإثنين 18 أبريل 2022 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمين العام للتعاون الإسلامي يبحث مع المالكي الانتهاكات الاسرائيلية ضد الأقصى



رام الله/سما/

أجرى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي، بحث خلاله الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد المسجد الأقصى المبارك في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكد طه، وقوف المنظمة مع الشعب الفلسطيني ودعمها المطلق لحقوقه المشروعة في مدينة القدس والسيادة عليها باعتبارها عاصمة دولة فلسطين.
من ناحيته، أطلع المالكي، الأمين العام على خطورة الأوضاع نتيجة تصاعد الانتهاكات والاقتحامات اليومية للمستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك والمصلين في داخله، ومحاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، مطالبا بحراك إسلامي فاعل على جميع المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية لحشد أوسع ضغط دولي على إسرائيل، قوة الاحتلال، لوضع حد لاعتداءاتها على مدينة القدس ومقدساتها.

#منظمة التعاون الإسلامي #رياض المالكي #المسجد الاقصى

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