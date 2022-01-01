  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وقف تسهيلات غزة لن تجعلنا نصمت ..

النخالة: ما يجري في القدس والضفة من انتهاكات يعادله أرواحنا

الإثنين 18 أبريل 2022 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
النخالة: ما يجري في القدس والضفة من انتهاكات يعادله أرواحنا



وكالات - سما-

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، اليوم الاثنين: إن "تهديدات العدو بوقف التسهيلات عن عزة لا تستطيع ان تجعلنا نصمت عما يجري في القدس والضفة المحتلة".

وأضاف القائد النخالة في تصريح مقتضب: إن "ما يجري في القدس من انتهاكات يعادله أرواحنا".

وتشهد الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين، توترًا متصاعدًا في هذه الفترة الحالية بين المواطنين وقوات الاحتلال، يتخللها قمع الأخير للأهالي بقوة السلاح، ما يسفر عن ارتقاء شهداء ووقوع إصابات، واعتقال المئات.

على صعيد مصتل تلقى زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، اتصالاً هاتفياً من الدكتور علي ولايتي مستشار مرشد الثورة الاسلامية في إيران.

وقد نقل ولايتي خلال الاتصال تحيات المرشد السيد علي خامنئي للمجاهدين والمرابطين،  وأكد على متابعة سماحة المرشد والقيادات الايرانية لجهاد الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن المسجد الأقصى، والذي يشكل اليوم أيقونة الأمة الإسلامية في الدفاع عن القدس وهويتها.

وأعرب الدكتور ولايتي عن ثقته وثقة الجمهورية الاسلامية بأن جهاد الشعب الفلسطيني سينتج انتصاراً كبيراً ، مشيداً بصمود الفلسطينيين وتضحياتهم العظيمة.

من جانبه شدد النخالة على أن ما يجري في القدس والأقصى هو عدوان على أقدس مقدسات المسلمين ، وأن الشعب الفلسطيني يقوم بواجباته لصد هذا العدوان وحماية الأقصى في واحدة من أصعب فترات الاعتداءات الصهيونية.

وقال النخالة إن الشعب الفلسطيني متمسك بنهج الجهاد والمقاومة وسيبقى رباطه وجهاده قائماً حتى تحرير أرضه وتطهير مقدساته من دنس المحتلين الغاصبين.

ووجه الشكر لخامنئي وللقيادة الايرانية على ما تقدمه مساندتهم للقضية الفلسطينية ودعمهم للمقاومة.

#النخالة الجهاد الاسلامي #شهداء القدس

الأكثر قراءة اليوم

تعرف على الطائرة الايرانية المسيّرة والتي أطلق عليها اسم "غزة" (فيديو)

يديعوت: نجل السيسي في" إسرائيل".. والقاهرة تشترط على حماس: “الإعمار مقابل الهدوء”

مصدر : ضمانات المصريين هشة والمعركة اذا إندلعت ستكون قاسية جدا

توضيح للرأي العام بشأن سعر أسطوانة الغاز في غزة

"الموحدة" تقرر تعليق عضويتها في الائتلاف الحكومي الاسرائيلي والكنيست

بالفيديو.. تسريب جديد للرئيس الراحل محمد مرسي عن أشهر رجال الأعمال يثير ضجة واسعة

بنزيما يقود الريال لانتصار قاتل على إشبيلية (فيديو)

الأخبار الرئيسية

20220418032100

الرئيس عباس يبحث مع بوتين وعبد الله الثاني التصعيد الاسرائيلي بالقدس

صحيفة عبرية تحذر : السنوار لن يصمت طويلاً عن اعتداءات القدس والأقصى

الأردن يستدعي السفير الاسرائيلي للاحتجاج ويحذر من الانفجار الذي سيأتي

الجيش الإسرائيلي: لا رغبة في التصعيد مع غزة وقرار باصدار المزيد من تصاريح العمل

مصدر : ضمانات المصريين هشة والمعركة اذا إندلعت ستكون قاسية جدا

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم