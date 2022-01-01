النخالة: ما يجري في القدس والضفة من انتهاكات يعادله أرواحنا

وكالات - سما-

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، اليوم الاثنين: إن "تهديدات العدو بوقف التسهيلات عن عزة لا تستطيع ان تجعلنا نصمت عما يجري في القدس والضفة المحتلة".

وأضاف القائد النخالة في تصريح مقتضب: إن "ما يجري في القدس من انتهاكات يعادله أرواحنا".

وتشهد الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين، توترًا متصاعدًا في هذه الفترة الحالية بين المواطنين وقوات الاحتلال، يتخللها قمع الأخير للأهالي بقوة السلاح، ما يسفر عن ارتقاء شهداء ووقوع إصابات، واعتقال المئات.

على صعيد مصتل تلقى زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، اتصالاً هاتفياً من الدكتور علي ولايتي مستشار مرشد الثورة الاسلامية في إيران.

وقد نقل ولايتي خلال الاتصال تحيات المرشد السيد علي خامنئي للمجاهدين والمرابطين، وأكد على متابعة سماحة المرشد والقيادات الايرانية لجهاد الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن المسجد الأقصى، والذي يشكل اليوم أيقونة الأمة الإسلامية في الدفاع عن القدس وهويتها.

وأعرب الدكتور ولايتي عن ثقته وثقة الجمهورية الاسلامية بأن جهاد الشعب الفلسطيني سينتج انتصاراً كبيراً ، مشيداً بصمود الفلسطينيين وتضحياتهم العظيمة.

من جانبه شدد النخالة على أن ما يجري في القدس والأقصى هو عدوان على أقدس مقدسات المسلمين ، وأن الشعب الفلسطيني يقوم بواجباته لصد هذا العدوان وحماية الأقصى في واحدة من أصعب فترات الاعتداءات الصهيونية.

وقال النخالة إن الشعب الفلسطيني متمسك بنهج الجهاد والمقاومة وسيبقى رباطه وجهاده قائماً حتى تحرير أرضه وتطهير مقدساته من دنس المحتلين الغاصبين.

ووجه الشكر لخامنئي وللقيادة الايرانية على ما تقدمه مساندتهم للقضية الفلسطينية ودعمهم للمقاومة.