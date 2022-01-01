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مصرع مواطن واصابة 7 آخرين بحادث تصادم مركبتين في محافظة القدس

الإثنين 18 أبريل 2022 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع مواطن واصابة 7 آخرين بحادث تصادم مركبتين في محافظة القدس



القدس المحتلة/سما/

 لقي مواطن يبلغ من العمر 30 عاما مصرعه، جراء حادث سير تصادم بين مركبتين منتصف ليلة أمس، شرق بلدة السواحرة الشرقية جنوب شرق القدس.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن حادث سير تصادم بين مركبتين وقع في الشارع الالتفافي شرقي بلدة السواحرة الشرقية، وبالتحريات الأولية تبين أن سائق مركبة من نوع "تيوتا" اصطدم على منعطف بمركبة مرسيدس شحن، ونتج عن الحادث وفاة مواطن واصابة 7 اشخاص آخرين نقلوا لمستشفى الجمعية العربية في بيت لحم، أحدهم وصفت اصابته بالبليغة.

واكد ارزيقات، أن الشرطة فتحت تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث، وتحفظت على سائق مركبة الشحن، وضبطت المركبة التي يشتبه أنها غير قانونية.

#القدس المحتلة #تصادم

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