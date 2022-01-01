الرئيس عباس يبحث مع بوتين وعبد الله الثاني التصعيد الاسرائيلي بالقدس

رام الله/سما/

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، عبر اتصالات هاتفية مع الملك الأردني عبد الله الثاني، وأيضا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التصعيد الإسرائيلي بالقدس، وكذلك آخر تطورات القضية الفلسطينية والدولية.

وجرى خلال الاتصال بين الرئيس عباس، وعبد الله الثاني، استعراض آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، خاصة ما يجري في مدينة القدس من اقتحامات يومية للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تتصرف بوحشية تجاه الفلسطينيين والمصلين الآمنين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والوضع القانوني والتاريخي للوضع القائم.

وأطلع الرئيس الفلسطيني ملك الأردن على آخر الاتصالات والمراسلات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية، وتم الاتفاق بينهما على مواصلة التشاور والتنسيق، والتحرك المشترك على الساحة الدولية، وإجراء الاتصالات مع الأطراف المعنية لوقف هذه الاعتداءات الوحشية على الأقصى والمصلين، ووقف القتل والتنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني.

ويأتي ذلك، فيما تجري التحضيرات لعقد اجتماع اللجنة الوزارية العربية الخاصة بالقدس خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل اتخاذ القرارات والمواقف اللازمة لوقف هذا العدوان.

وجرى، اليوم الإثنين، اتصال هاتفي بين عباس، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث آخر التطورات على الساحتين الفلسطينية والدولية، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الرئيس بوتين خلال الاتصال الهاتفي على موقف روسيا الثابت لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وأن روسيا ستواصل تقديم دعمها السياسي للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة، وحول ما يجري في القدس والمسجد الأقصى.

كما شدد على رفضه لهذه الممارسات الإسرائيلية التي تحول دون وصول المصلين بحرية الى المسجد الأقصى، وعلى ضرورة احترام الوضع التاريخي القائم للمسجد الأقصى، والقدس.

وحول الأمن الغذائي، أكد بوتين أن روسيا ستوفر جميع الاحتياجات للمستوردين الفلسطينيين وغيرهم في الشرق الأوسط من القمح، والمواد، والمحاصيل الروسية، وفق الاجراءات الروسية، وسيبذل الجهود كافة للوصول إلى حل تفاوضي للأزمة الاوكرانية.

من جانبه، وضع الرئيس عباس نظيره الروسي حول آخر التطورات، خاصة ما يجري في مدينة القدس من اقتحامات يومية للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتقدم عباس بالشكر لروسيا على مواقفها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، في المحافل الدولية كافة. وأكد موقف الرئيس بوتين بشأن متابعة الجهود من أجل ايجاد حل تفاوضي للأزمة الاوكرانية.