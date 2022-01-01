صحيفة عبرية تحذر : السنوار لن يصمت طويلاً عن اعتداءات القدس والأقصى

القدس المحتلة / سما /

حذرت مصادر عبرية من تفجر الأوضاع في المسجد الأقصى نتيجة الممارسات والاعتداءات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المصليين بالمسجد الأقصى، منوهةً إلى إمكانية دخول غزة على خط المواجهات العسكرية مع الاحتلال.

وأوضح التحليل الذي نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" أن الأحداث التي اندلعت في الحرم القدسي يُعيد ذات المشهد سابقًا وهو الاشتباكات بيت الشبان الفلسطينيين الغاضبون مع شرطة الاحتلال المدججة بالسلاح.

وقالت الصحيفة: "يمكن أن تكون مقاطع الفيديو منذ يوم الجمعة وحتى اليوم بما في ذلك لقطات لعناصر الشرطة وهم يضربون المصلين بالهراوات والقنابل الدخانية المنفجرة في المسجد الأقصى، قد تجرّ الأمور نحو إشعال منصات إطلاق الصواريخ في غزة.

ولفتت إلى أن ذات المشهد دفع حركة حماس قبل عام إلى إطلاق سبعة صواريخ من غزة نحو القدس، مما أدى إلى حربٍ استمرت 11 يومًا.

وذكرت أن أحداث هذا العام، -حتى الآن- تصدرت التحذيرات التي أطلقتها حماس وفصائل فلسطينية أخرى المشهد وأكدت أن "القدس خطهم الأحمر الذي لا يُمكن تجاوزه".

ومنذ بداية الشهر الفضيل، تعمد شرطة الاحتلال على التضييق على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك من خلال تنفيذ سلسلة من الاعتداءات الوحشية والاعتقالات بحقهم.

وبالحديث عن أحداث الضفة خلال الأسابيع الماضية، أوضحت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل خلال اقتحاماته لمدن ومخيمات الضفة الغربية خلال الأسابيع الأخيرة 13 فلسطينيًا، "وهو الأمر الذي لا يُمكن لقائد حماس في غزة يحيى السنوار السكوت عنه وعما يجري في القدس والمسجد المبارك".

واختتم التحليل بالقول إن "إسرائيل" تعهدت بأنها سترد بكل قوة على أي توتر يأتي من غزة، ولكن مع الوضع المتفجر للغاية، دعت الصحيفة الجيش أن يوازن بين أمن الإسرائيليين وحرب شاملة أخرى.

وقالت إن الحرب مهمةٌ غير مجدية، وبغض النظر عما سيفعله الجيش، فسيتم إلقاء اللوم عليه بشكلٍ أو بآخر.