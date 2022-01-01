تحديد مواعيد مباراتي نهائي البطولة الرمضانية لأندية غزة

غزة / سما /

جدولت اللجنة المنظمة للبطولة الرمضانية التي ينظمها المجلس الأعلى للشباب والرياضة بإشراف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مباريات نهائي كل فرع بعد وصول البطولة للمراحل الختامية.

وتقام مباريات نهائي الفرعين يوم الخميس القادم 21 إبريل الساعة الرابعة عصراً، فيما سيتم اللجوء لركلات الترجيح مباشرة في حدا التعادل بمقدار 5 ركلات.

الصداقة × المجمع الإسلامي (ملعب فلسطين)

شباب خانيونس × خدمات خانيونس (ملعب خانيونس).

وتنتظر اللجنة المنظمة الوصول للمحطة الختامية لإقامة نهائي البطولة الذي يجمع بين بطلي غزة والشمال والوسطى والجنوب في مباراة تقام على الأضواء الكاشفة.