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بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء

الإثنين 18 أبريل 2022 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء



غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري، جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الثلاثاء 19 أبريل 2022.

وأشارت إلى أن السفر ليوم غدٍ سيكون للحافلة الثالثة + الرابعة + الخامسة + السادسة من كشف المسافرين رقم (2022/18).

وأكّدت على التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، مُنوهةً إلى إجراء فحص "كورونا" للمسافرين غدًا في مركز شهداء رفح الصحي، ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر.

وشدّدت على ضرورة التزام جميع المسافرين بموعد سفرهم وعدم التأخر عنه، وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، لافتةً إلى أنّ الهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مؤكدة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للاطلاع على كشف (18/2020): اضغط هنا

للاطلاع على كشف الجوازات المصرية (16/2022): اضغط هنا

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر: اضغط هنا

#معبر رفح #السفر

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