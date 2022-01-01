  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الأسرى: ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين إلى 650 معتقلا

الإثنين 18 أبريل 2022 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن أعداد المعتقلين الإداريين المحتجزين في سجون الاحتلال ارتفع ليصل إلى 650 معتقلا.

وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم الاثنين، أن السبب وراء ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين خلال فترة وجيزة، يأتي بسبب حملات الاعتقال المسعورة التي نفذتها قوات الاحتلال بمختلف المدن الفلسطينية، لا سيما مدينة القدس المحتلة، والتي تشهد في الآونة الأخيرة هجمة شرسة بحق مواطنيها، كذلك نتاجاً لقرارات الاعتقال الإداري المكثفة والتي أصدرتها سلطات الاحتلال بحق العديد من أبناء شعبنا خلال شهري آذار الماضي، ونيسان الجاري.

وأشارت إلى أن الاعتقال الإداري سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين بمختلف فئاته وشرائحه الاجتماعية، وبسبب هذه السياسة العنصرية يخوض الأسرى العديد من المعارك لإسقاطها، حيث لا يزال الأسير خليل عواودة يخوض معركته مع الأمعاء الخاوية لليوم 46 رفضاً لاعتقاله الإداري، وفي الوقت ذاته يواصل بقية الأسرى الإداريين برنامجهم النضالي تحت شعار (قرارنا حرية) والمتمثل في مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ 108 على التوالي.  

#هيئة الأسرى #سجون الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

تعرف على الطائرة الايرانية المسيّرة والتي أطلق عليها اسم "غزة" (فيديو)

مصادر لـ"سما" : تأجيل اجتماع القيادة الفلسطينية تم بطلب عربي ...

يديعوت: نجل السيسي في" إسرائيل".. والقاهرة تشترط على حماس: “الإعمار مقابل الهدوء”

توضيح للرأي العام بشأن سعر أسطوانة الغاز في غزة

"الموحدة" تقرر تعليق عضويتها في الائتلاف الحكومي الاسرائيلي والكنيست

الاعلام العبري: نجل السيسي يزور إسرائيل لخفض التصعيد مع الفلسطينيين

بنزيما يقود الريال لانتصار قاتل على إشبيلية (فيديو)

الأخبار الرئيسية

الأردن يستدعي السفير الاسرائيلي للاحتجاج ويحذر من الانفجار الذي سيأتي

الجيش الإسرائيلي: لا رغبة في التصعيد مع غزة وقرار باصدار المزيد من تصاريح العمل

مصدر : ضمانات المصريين هشة والمعركة اذا إندلعت ستكون قاسية جدا

قوات الاحتلال والمستوطنون يجددون اقتحام "الأقصى"

06127531653209760060440811835726

اصابتان حرجة في الرأس والرقبة وأخرى في الظهر خلال اقتحام اليامون في جنين

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم