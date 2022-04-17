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الأردن يستدعي السفير الاسرائيلي للاحتجاج ويحذر من الانفجار الذي سيأتي

الإثنين 18 أبريل 2022 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يستدعي السفير الاسرائيلي للاحتجاج ويحذر من الانفجار الذي سيأتي



القدس المحتلة / سما /

وزير الخارجية أيمن الصفدي قوله، اليوم الاثنين، إن الأردن استدعى السفير الإسرائيلي لإبلاغه إدانة بلاده للتصرفات الإسرائيلية في منطقة الحرم الشريف بمدينة القدس.

وأضاف: "استدعينا السفير الإسرائيلي وسنستدعي اليوم القائم بالأعمال لإبلاغه رسالتنا الصارمة الواضحة والتي ندين فيها التصرفات الإسرائيلية".

وأشار الوزير الأردني إلى أن الأردن سيستضيف الخميس المقبل اجتماعا للجنة المنبثقة عن الجامعة العربية للتصدي "للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية" في القدس ومقدساتها.

وحذر الصفدي من أنه إذا لم توقف إسرائيل "هذه الإجراءات اللاشرعية وانتهاكاتها" فإنها ستتحمل مسؤولية الانفجار الذي سيأتي.

وشدد الصفدي على أن الزيارة لغير المسلمين للمسجد الأقصى من حق ادارة الأوقاف في القدس فقط، ولا يمكن القبول بأي تقسيم مكاني أو زماني للحرم القدسي الشريف، مؤكدا أن الأقصى مكان عبادة وحق خالص للمسلمين.

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