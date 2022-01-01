  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

البرازيل.. إنقاذ 6 أشخاص من جزيرة بفضل رسالة في زجاجة

الإثنين 18 أبريل 2022 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرازيل.. إنقاذ 6 أشخاص من جزيرة بفضل رسالة في زجاجة



وكالات / سما /

تمكنت فرق إنقاذ تابعة للبحرية الإيطالية، من إنقاذ 6 أشخاص قضوا 17 يوما في جزيرة صحراوية في البرازيل، بفضل رسالة عثر عليها صيادون في زجاجة عائمة.

وفي التفاصيل، غادرت السفينة التي كان على متنها 6 أشخاص مدينة سانتارين البرازيلية في 24 مارس، متوجهة إلى مدينة تشافيس، التي تقع عند مصب الأمازون قبالة الساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية في رحلة يفترض أن تستغرق عشرة أيام.

لكن في اليوم الثالث، فقدت السفينة الاتصال مع المحيط، وأبلغ أقارب البحارة الـ6 البحرية البرازيلية باختفائهم، وفق ما ذكر موقع brazilian.

وكما اتضح، تعرضت السفينة لعاصفة شديدة واشتعلت النيران فيها، ما تسبب في تدمير معظم أجزائها، لكن الطاقم تمكن من السباحة إلى جزيرة غير مأهولة وسحب ما تبقى من السفينة إلى الشاطئ، وفق المصدر ذاته.

وقضى الطاقم أسبوعين في الجزيرة الغير مأهولة على أمل النجاة، وعندما تقفلت بهم السبل، ألقوا بيأس رسالة موضوعة في زجاجة بعرض البحر، أشاروا فيها إلى موقعهم وتفاصيل الاتصال بأقاربهم.

وأبلغ الصيادون الذين وجدوا الرسالة ممثلين عن البحرية الإيطالية في المنطقة المذكورة، التي قامت بدورها على الفور بإرسال طائرة هليكوبتر إلى الجزيرة، وتمكنت من إنقاذ الأشخاص الـ6 ونقلتهم إلى بر الأمان.

#زجاجة #جزيرة #السفينة

الأكثر قراءة اليوم

تعرف على الطائرة الايرانية المسيّرة والتي أطلق عليها اسم "غزة" (فيديو)

مصادر لـ"سما" : تأجيل اجتماع القيادة الفلسطينية تم بطلب عربي ...

يديعوت: نجل السيسي في" إسرائيل".. والقاهرة تشترط على حماس: “الإعمار مقابل الهدوء”

توضيح للرأي العام بشأن سعر أسطوانة الغاز في غزة

"الموحدة" تقرر تعليق عضويتها في الائتلاف الحكومي الاسرائيلي والكنيست

الاعلام العبري: نجل السيسي يزور إسرائيل لخفض التصعيد مع الفلسطينيين

بنزيما يقود الريال لانتصار قاتل على إشبيلية (فيديو)

الأخبار الرئيسية

الأردن يستدعي السفير الاسرائيلي للاحتجاج ويحذر من الانفجار الذي سيأتي

الجيش الإسرائيلي: لا رغبة في التصعيد مع غزة وقرار باصدار المزيد من تصاريح العمل

مصدر : ضمانات المصريين هشة والمعركة اذا إندلعت ستكون قاسية جدا

قوات الاحتلال والمستوطنون يجددون اقتحام "الأقصى"

06127531653209760060440811835726

اصابتان حرجة في الرأس والرقبة وأخرى في الظهر خلال اقتحام اليامون في جنين

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم