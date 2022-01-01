أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

رام الله / سما /

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الإثنين:

"يديعوت أحرونوت":

- كمين في الطريق للبراق وإصابة 5 يهود بجروح طفيفة

- الموحدة تجمد مشاركتها بالائتلاف الحكومي ردا على اقتحام الأقصى

- التخوف في القدس: الفنادق غير مليئة بالسياح من الداخل وسوق "محني يهودا" شبه فارغ

- تخوف إسرائيلي من تفاقم الأزمة مع روسيا والرئيس بوتين لبينت: أعد لنا عقارنا ساحة ألكسندر في البلدة القديمة من القدس

- يهود من أصول يمنية يطالبون الكشف عن مصير أقاربهم الذين خطفوا في سنوات الخمسين من القرن الماضي

- جماعات يمينية في السويد تحاول حرق القرآن في حي للمسلمين وإصابات بين الطرفين والشرطة

- التهديد للمفاعل النووي في ديمونة من حيوان النيص المتكاثر جدا ويخرب البنية التحتية للمفاعل

"معاريف":

- في أعقاب المواجهات بالأقصى: الموحدة تعلن تجميد عضويتها بالائتلاف الحكومي

- بينيت: حرية التصرف للأجهزة الأمنية

- إسرائيل تهاجم الخارجية الفلسطينية حول منع العبادة

- انتقادات باليمين: حان الوقت للضرب بيد من حديد

- الخارجية الروسية تستدعي سفير إسرائيل لتوبيخه حول تصريحات لبيد

- مهرجان كان للأفلام بدون تمثيل لإسرائيل وبمشاركة ممثلين فلسطينيين

"هآرتس":

- الرئيس الإيراني: إذا اتخذت إسرائيل خطوة ولو صغيرة ضدنا سنضربها في عقر دارها

- قائد الجيش في الضفة يتلقى الأوامر من المستوطنين