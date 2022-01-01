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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الإثنين 18 أبريل 2022 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الإثنين:

"يديعوت أحرونوت":  

- كمين في الطريق للبراق وإصابة 5 يهود بجروح طفيفة  

- الموحدة تجمد مشاركتها بالائتلاف الحكومي ردا على اقتحام الأقصى  

- التخوف في القدس: الفنادق غير مليئة بالسياح من الداخل وسوق "محني يهودا" شبه فارغ  

- تخوف إسرائيلي من تفاقم الأزمة مع روسيا والرئيس بوتين لبينت: أعد لنا عقارنا ساحة ألكسندر في البلدة القديمة من القدس  

- يهود من أصول يمنية يطالبون الكشف عن مصير أقاربهم الذين خطفوا في سنوات الخمسين من القرن الماضي  

- جماعات يمينية في السويد تحاول حرق القرآن في حي للمسلمين وإصابات بين الطرفين والشرطة  

- التهديد للمفاعل النووي في ديمونة من حيوان النيص المتكاثر جدا ويخرب البنية التحتية للمفاعل

"معاريف":  

- في أعقاب المواجهات بالأقصى: الموحدة تعلن تجميد عضويتها بالائتلاف الحكومي  

- بينيت: حرية التصرف للأجهزة الأمنية  

- إسرائيل تهاجم الخارجية الفلسطينية حول منع العبادة  

- انتقادات باليمين: حان الوقت للضرب بيد من حديد  

- الخارجية الروسية تستدعي سفير إسرائيل لتوبيخه حول تصريحات لبيد

- مهرجان كان للأفلام بدون تمثيل لإسرائيل وبمشاركة ممثلين فلسطينيين

"هآرتس":  

- الرئيس الإيراني: إذا اتخذت إسرائيل خطوة ولو صغيرة ضدنا سنضربها في عقر دارها

- قائد الجيش في الضفة يتلقى الأوامر من المستوطنين  

#الصحف الإسرائيلية

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