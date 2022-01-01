أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الإثنين:
"يديعوت أحرونوت":
- كمين في الطريق للبراق وإصابة 5 يهود بجروح طفيفة
- الموحدة تجمد مشاركتها بالائتلاف الحكومي ردا على اقتحام الأقصى
- التخوف في القدس: الفنادق غير مليئة بالسياح من الداخل وسوق "محني يهودا" شبه فارغ
- تخوف إسرائيلي من تفاقم الأزمة مع روسيا والرئيس بوتين لبينت: أعد لنا عقارنا ساحة ألكسندر في البلدة القديمة من القدس
- يهود من أصول يمنية يطالبون الكشف عن مصير أقاربهم الذين خطفوا في سنوات الخمسين من القرن الماضي
- جماعات يمينية في السويد تحاول حرق القرآن في حي للمسلمين وإصابات بين الطرفين والشرطة
- التهديد للمفاعل النووي في ديمونة من حيوان النيص المتكاثر جدا ويخرب البنية التحتية للمفاعل
"معاريف":
- في أعقاب المواجهات بالأقصى: الموحدة تعلن تجميد عضويتها بالائتلاف الحكومي
- بينيت: حرية التصرف للأجهزة الأمنية
- إسرائيل تهاجم الخارجية الفلسطينية حول منع العبادة
- انتقادات باليمين: حان الوقت للضرب بيد من حديد
- الخارجية الروسية تستدعي سفير إسرائيل لتوبيخه حول تصريحات لبيد
- مهرجان كان للأفلام بدون تمثيل لإسرائيل وبمشاركة ممثلين فلسطينيين
"هآرتس":
- الرئيس الإيراني: إذا اتخذت إسرائيل خطوة ولو صغيرة ضدنا سنضربها في عقر دارها
- قائد الجيش في الضفة يتلقى الأوامر من المستوطنين