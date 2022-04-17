هنية يهاتف وزير الخارجية الماليزي ويطلعه على جرائم الاحتلال في الأقصى

غزة/ سما /

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" السيد سيف الدين عبد الله وزير الخارجية الماليزي، حيث أطلعه على تطورات الأحداث الجارية في المسجد الأقصى المبارك وعمليات اقتحام قوات الاحتلال للأقصى ومحاولات المستوطنين إدخال وذبح القرابين داخل المسجد.

وشدد رئيس الحركة على أن شعبنا الفلسطيني سيواصل عملية الدفاع عن مقدسات شعبنا وأمتنا، مؤكدًا أهمية رفض المجتمع العربي والإسلامي وإدانة ما يتعرض له شعبنا ومقدساتنا من جرائم وممارسات خطيرة، والتحرك الفاعل لوقفها.

من جانبه أكد وزير الخارجية الماليزي دعمه لما يقوم به شعبنا لحماية الأقصى ورفض ماليزيا التطبيع مع الاحتلال، معربًا عن أسفه للاجتماعات التي عقدت مؤخرا لوزراء خارجية بعض الدول العربية بوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد.

وشدد على الموقف التاريخي ودعمها لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، واعدًا بالتحرك مع الأطراف ذات الصلة لوقف هذا المسلسل الاحتلالي في القدس والأقصى.