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"تيك توك" يتفوق على "إنستغرام" ويتصدر قائمة تطبيقات 2022

الإثنين 18 أبريل 2022 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"تيك توك" يتفوق على "إنستغرام" ويتصدر قائمة تطبيقات 2022



وكالات / سما /

بات تطبيق "تيك توك" من أشهر تطبيقات الأجهزة الذكية، الأكثر تنزيلا في العالم، حيث تم تنزيله منذ بداية العام الحالي أكثر من 176 مليون مرة، ليصبح خامس تطبيق يتم تنزيله منذ إطلاقه.


وقال تقرير صادر عن شركة "سنسور تاور" المتخصصة في متابعة سوق التطبيقات، إنه "لم يتم تنزيل أي تطبيق 176 مليون مرة خلال الأشهر الأولى من العام قبل "تيك توك" منذ بداية 2018.
وحل في المركز الثاني، تطبيق "إنستغرام" الذي تم تنزيله نحو 151 مليون مرة منذ بداية العام، فيما تربع التطبيق في صدارة التطبيقات الأكثر تنزيلا في القارة الآسيوية.

وفي السياق ذاته، أشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنّ شركة "ميتا" التي تمتلك تطبيقات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" تمتلك ثلاثة من بين أكثر خمسة تطبيقات تنزيلاً.

وكان تطبيقا "إنستغرام" و"فيسبوك" الأكثر تنزيلاً عبر متجر "غوغل بلاي" الإلكتروني.

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