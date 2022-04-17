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كيف علق أنشيلوتي على فوز ريال مدريد المُبهر على إشبيلية؟

الإثنين 18 أبريل 2022 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كيف علق أنشيلوتي على فوز ريال مدريد المُبهر على إشبيلية؟



وكالات / سما /

عبر كارلو أنشيلوتي، المُدير الفني لفريق ريال مدريد، عن سعادته بفوز فريقه المُثير على إشبيلية بثلاثة أهدافٍ لهدفين، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإسباني.

وكان الشوط الأول من المُباراة التي استضافها ملعب رامون سانشيز بيزخوان قد انتهى بتقدم الأندلسيين بهدفي راكيتيتش وإيريك لاميلا، فيما سجل ثلاثية الميرنجي في الشوط الثاني رودريجو وناتشو وكريم بنزيما.

وقال أنشيلوتي، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”لقد كان الانتصار مُهماً جداً بعد الشوط الأول الذي لم يكن جيداً، الشوط الثاني كان رائعاً فيما يخص جانبنا، لقد تحلينا بالالتزام والشخصية والشجاعة”.

وتابع مُدرب الميرنجي حديثه بالقول :”الاحتفال الكبير بهدف بنزيما كان بسبب الطريقة التي عُدنا بها، الجميع ينتظر تعثر ريال مدريد، ولكن هذا الفريق لا يتعثر لأنه يملك قلباً وشخصية، لم نفز بالدوري ولكننا قُمنا بدفعة كبيرة”.

وتطرق أنشيلوتي للجدل التحكيمي الذي واكب اللقاء، وقال :”أنا لا أفهم كيف للحكم ألا يحتسب ركلة جزاء بعد لمسة يد على دييجو كارلوس، وكيف يُمكنه أن يلغي هدف فينيسيوس بسبب لمسة يد، أنا لا أفهم ذلك”.

وارتفع رصيد ريال مدريد بعد الفوز في مُباراة اليوم للنقطة رقم 75 يحتل بهم الفريق المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني، وذلك بفارق 15 نقطة عن إشبيلية وبرشلونة وأتلتيكو مدريد ولكل منهم 60 نقطة.

#أنشيلوتي #إشبيلية #ريال مدريد #الدوري الاسباني

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