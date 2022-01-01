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أياكس : فعلنا كل ما في وسعنا من أجل بقاء تين هاج

الإثنين 18 أبريل 2022 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أياكس : فعلنا كل ما في وسعنا من أجل بقاء تين هاج



وكالات / سما /

صرح جيري هامسترا المدير التنقني لنادي أياكس الهولندي بأن الإدارة تعمل ما بوسعها من أجل بقاء المدرب المميز إيريك تين هاج.

وارتبط اسم إيريك تين هاجم بالرحيل عن صفوف أياكس عقب نهاية الموسم والانتقال لتدريب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويتولى حالياً الألماني رالف رانجنيك مسؤولية تدريب مانشستر يونايتد بشكلٍ مؤقت حتى نهاية الموسم.

وأكدت الصحف الإنجليزية عن توصل مانشستر يونايتد لاتفاق مع إيريك تين هاج لتدريب فريق الشياطين الحمر في الموسم المقبل.

وبالرغم من تهرب إيريك تين هاج من توضيح مستقبله إلا أن الجميع يدرك تماماً بأن المدرب الهولندي يعيش آخر أيامه مع أياكس.

ولكن يبدو أن أياكس مصراً على بقاء إيريك تين هاج حسب ما قاله المدير التقني للفريق الهولندي في تصريحه الذي نقله موقع “جول” بنسخته العالمية.

وتحدث هامسترا قائلاً “يمكنني أن أكون مقتضب للغاية بشأن ذلك. لقد فعلنا كل ما في وسعنا ونفعل كل ما في وسعنا للإبقاء على تين هاج”.

وأضاف “عرض تمديد العقد؟ دون الخوض في التفاصيل. يمكن لإريك في النهاية تحديد مستقبله، فهو كبير وحكيم كفاية لفعل ذلك, ولكن لدينا سيناريوهين، الأول استمرار تين هاج، والثاني البحث عن بديل له”.

#أياكس #تين هاج

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