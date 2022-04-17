تطور جديد في علاقة برشلونة بكوتينيو

وكالات / سما /

تسعى إدارة برشلونة لحسم ملف النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو المُعار لنادي أستون فيلا مع خيار الشراء، خاصة مع عدم وضوح نية الفيلانز في هذا الصدد.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة سبورت الكتالونية فإن النادي الكتالوني استدعى وُكلاء كوتينيو للاجتماع بهم الاسبوع المُقبل، وسيُناقش اللقاء إمكانية تفعيل أستون فيلا خيار الشراء، وإن لم تتأكد نوايا الشراء لدى النادي الإنجليزي فإن برشلونة سيمنح الضوء الأخضر للنجم البرازيلي ومُمثليه للتفاوض مع فرق أخرى.

وأشار التقرير لبند الشراء المُوقع بقيمة 40 مليون يورو، ولكن ثارت شكوك حول اعتزام الفيلانز دفع القيمة بالنظر لعدم ثبات مستوى كوتينيو خلال الفترة الأخيرة، وذكرت الصحيفة الكتالونية أن النادي الإنجليزي يرغب في تخفيض قيمة التعاقد للنصف.

وكان كوتينيو قد انتقل إلى أستون فيلا في يناير 2022، وينتهي عقد إعارته في يونيو 2022، ومنذ ذلك الحين مثل ألوان الفريق في 12 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 4 أهداف، وصنع 3 أهداف لزملائه، ويرتبط النجم البرازيلي بعقدٍ يمتد حتى يونيو 2023 مع الكتلان.