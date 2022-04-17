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فيديو.. سان جيرمان يحسم ديربي فرنسا أمام مارسيليا بهدف مبابي

الإثنين 18 أبريل 2022 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. سان جيرمان يحسم ديربي فرنسا أمام مارسيليا بهدف مبابي



وكالات / سما /

حقق فريق باريس سان جيرمان انتصاراً صعباً وشاقاً على غريمه أولمبيك مارسيليا بهدفين مقابل هدف في قمة مباريات الدوري الفرنسي لهذا الأسبوع.

واستضاف باريس سان جيرمان منافسه أولمبيك مارسيليا على ملعب “حديقة الأمراء” ضمن فعاليات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.

ونجح رجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو في تحقيق الفوز على مارسيليا صاحب المركز الثاني، لينفرد أكثر بصدارة الدوري ليقترب كثيراً من حسم البطولة المحلية.

ونجح البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان من تسجيل هدف باريس سان جيرمان الأول في الدقيقة الثانية عشر من عمر الشوط الأول.

وعاد مارسيليا لأجواء المباراة بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول عن طريق كاليتا كار.

ولكن قبل انتهاء الشوط الأول وفي الوقت بدل من الضائع نجح النجم الفرنسي كيليان مبابي في تسجيل هدف باريس الثاني من ركلة جزاء.

وحاول مارسيليا من تسجيل هدف التعادل في الشوط الثاني، ولكن نجح باريس في الحفاظ على نظافة شباكه ليحصد نقاط اللقاء الثلاثة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 74 في المركز الأول، بينما توقف رصيد مارسيليا عند النقطة 59 في المركز الثاني.

#باريس سان جيرمان #كيليان مبابي #ديربي فرنسا

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