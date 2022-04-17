بالأسماء .. اختيار (10) لاعبين من غزة لمنتخب كرة السلة

غزة / سما /

ذكرت تقارير صحفية محلية أن الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة اختار عدة لاعبين من غزة للقائمة الأولية لصفوف المنتخب الفلسطيني.

وأكدت المصادر أن مساعد المدير الفني حسن إسماعيل، اختار القائمة استعداداً للتجمع في قطاع غزة، قبل اختيار القائمة النهائية التي ستلتحق بالمنتخب المشارك في بطولة غرب آسيا.

وتم اختيار 10 لاعبين من قطاع غزة، وهم، ابراهيم أبو رحال، أحمد وشاح، أحمد مهدي، نشأت كسكين، (خدمات البريج)، ريان ريان، محمد أبو غزال، موسى أبو غزال، (خدمات المغازي)، رمزي سابا (جمعية الشبان المسيحية)، أحمد أبو عيسى (خدمات رفح)، أسامة موسى (شباب المغازي).

ومن المتوقع أن يبدأ التجمع الأول للاعبين، في الخامس عشر من الشهر القادم، قبل الانخراط في معسكر تدريبي مع باقي زملائهم، قبل الإعلان عن القائمة النهائية التي ستمثل الفدائي في البطولة.

وكان اتحاد كرة السلة، قد عين الكابتن حسن إسماعيل مدرباً مساعداً لمنتخب كرة السلة الأول، ليكون ضمن الجهاز الفني في بطولة غرب آسيا، التي ستقام الصيف القادم.

وسيقود إسماعيل أول تجمع للمنتخب في غزة، على أن يتوجه جميعهم للضفة الغربية، والانخراط في معسكر تدريبي مع باقي زملائهم، قبل الإعلان عن القائمة النهائية التي ستمثل الفدائي في البطولة.