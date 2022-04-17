الرئيس الايراني يهدد : سنستهدف قلب إسرائيل إذا قامت بأي تحرك ضد الشعب الإيراني

القدس المحتلة / سما /

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال عرض عسكري اليوم الاثنين إن القوات المسلحة الإيرانية ستستهدف قلب إسرائيل إذا قامت “بأدنى تحرك” ضد إيران.

وقال رئيسي في كلمة بثها التلفزيون “إذا قمتم بأدنى تحرك ضد شعبنا .. فإن وجهة قواتنا المسلحة ستكون قلب النظام الصهيوني”.

وتقول إسرائيل، التي ترفض إيران الاعتراف بها، إنها لن تقبل بأن تصبح إيران “دولة نووية” في الوقت الذي تحاول فيه طهران والدول الكبرى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وتم تعليق محادثات غير مباشرة كانت تجري بين طهران وواشنطن على مدى عام تقريبا الشهر الماضي. وتقول إسرائيل إنها لن تكون ملزمة بأي اتفاق وقد تتخذ إجراءات أحادية الجانب في نهاية المطاف ضد المواقع النووية الإيرانية.