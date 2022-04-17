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108 يومًا على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال

الإثنين 18 أبريل 2022 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

واصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، لليوم الـ108على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري بحقهم.

ويأتي إضراب هؤلاء الأسرى تحت شعار "قرارنا حرية"، ووسط دعوات لتكثيف كافة الجهود من أجل دعم خطواتهم في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري.

وأعلن الأسرى الإداريون عن خطوات تصعيدية جديدة في إطار معركتهم ضد السجان وسياسة الاعتقال الإداري، من بينها مقاطعة مقابلة ضباط مخابرات الاحتلال "الشاباك" كخطوة ثانية في إطار المعركة التي بدأت قبل نحو شهر من مقاطعة المحاكم.

#محاكم الاحتلال #الأسرى

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