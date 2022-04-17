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مصدر : ضمانات المصريين هشة والمعركة اذا إندلعت ستكون قاسية جدا

الإثنين 18 أبريل 2022 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر : ضمانات المصريين هشة والمعركة اذا إندلعت ستكون قاسية جدا



القدس المحتلة / سما /

إعتبر مصدر قيادي ومطلع في حركة المقاومة الاسلامية حماس ان الاوضاع في الارض المحتلة وحتى في قطاع غزة لا تزال قابلة للانفجار في أي لحظة بالرغم من التفاهمات الضمنية التي برزت مع نهاية الاسبوع الماضي عبر وفد المخابرات المصرية .

وابلغ المصدر “راي اليوم” بأن الجانب المصري وبعد تواصله مع الحكومة الاسرائيلية عاد بتعهد من رئيس الوزراء نفتالي بينت بان لا يسمح لجمعيات الاستيطان المتشددة بذبح القربان الذي تتحدث عنه في حرم المسجد الاقصى.

وقد توثق الجانب المصري وعرضت عليه صور وتقارير ميدانية تفيد ان شرطة الاحتلال تجري تفتيشات دقيقة لكل اليهود والمستوطنين الذين يظهرون في باحات وجنبات المسجد الاقصى حتى لا يتم تهريب اي ذبيحة وتنفيذ الطقس.

 لكن هذا الاتفاق الضمني ليس هدنة في كل الاحوال ووصفه القيادي الحمساوي  بانه هش بسبب تغاظي سلطات الاحتلال للمرة الثالثة صباح اليوم الاثنين عن محاولات انتهاك وتدنيس المسجد الاقصى مشيرا الى ان السكوت عن تنفيذ اي طقس ديني الطابع سيشعل الاجواء.
 

وشدد القيادي في حماس على ان المواجهة العسكرية محتملة مع ان حركة حماس لا تسعى لها والمعركة بحيثياتها العسكرية ستكون شرسة وقاسية جدا هذه المرة وضمن معادلات توجيه مختلفة لسلاح المقاومة  اذا اندلعت ولن تقتصر على قطاع غزة والضفة الغربية فقط بل ستشمل ايضا فتح جبهة جديدة من جنوب لبنان   وانتفاضة الاهل في فلسطين المحتلة عام 1948.

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